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Студия Postimees: упал ли спрос на поездки в Россию?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: упал ли спрос на поездки в Россию?
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Изменился ли состав клиентуры Lux Express с введением санкций против России? Для кого организует фирма вывозные рейсы? Чем грозит компании рост цен на топливо?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления компании Lux Express Райт Реммель. Смотрите интервью в 14:00!

  • Кто сейчас основной пассажир Lux Express?
  • Какие рейсы позволяют компании держаться на плаву?
  • Как проходит доставка украинских беженцев из России?
  • Продолжает ли Россия требовать спецразрешения на въезд и выезд?
  • Насколько востребована линия Санкт-Петербург – Хельсинки после закрытия железнодорожного сообщения с Финляндией?
  • Как выживает Lux Express в условиях резкого подорожания топлива?
  • Каких шагов ждут транспортные фирмы от правительства?
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