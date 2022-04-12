Изменился ли состав клиентуры Lux Express с введением санкций против России? Для кого организует фирма вывозные рейсы? Чем грозит компании рост цен на топливо?
Студия Postimees: упал ли спрос на поездки в Россию?
14:00
Студия Postimees: упал ли спрос на поездки в Россию?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления компании Lux Express Райт Реммель. Смотрите интервью в 14:00!
- Кто сейчас основной пассажир Lux Express?
- Какие рейсы позволяют компании держаться на плаву?
- Как проходит доставка украинских беженцев из России?
- Продолжает ли Россия требовать спецразрешения на въезд и выезд?
- Насколько востребована линия Санкт-Петербург – Хельсинки после закрытия железнодорожного сообщения с Финляндией?
- Как выживает Lux Express в условиях резкого подорожания топлива?
- Каких шагов ждут транспортные фирмы от правительства?