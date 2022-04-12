TLT: тендер на покупку новых трамваев выиграла польская фирма PESA

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, результат тендера можно смело назвать историческим, так как это позволит сделать общественный транспорт столицы более зеленым, а также гарантирует горожанам открытие новый трамвайных маршрутов. «В последнее время было озвучено много планов, касающихся будущего трамвайного движения, исходя из которых мы должны быть готовы к тому, чтобы успешно обслуживать и новые линии. Приобретение новых трамваев позволит нам обслуживать пассажиров с учетом как нынешних объемов перевозок, так и при новых маршрутах, например новой линии в Таллиннский порт. Мы хотим предоставлять горожанам лучшие услуги общественного транспорта и для этого нам нужны в том числе новые трамваи, чтобы пассажирам было удобнее и комфортнее передвигаться на экологичном общественном транспорте. Это особенно важно в контексте того, что Таллинн станет Зеленой столицей Европы», - сказал Новиков, добавив, что общая стоимость тендера составит порядка 50 миллионов евро.

Председатель правления TLT Денис Бородич отметил, что он очень рад, что длившийся почти три года тендер, наконец-то, удалось завершить и уже через несколько лет новые трамваи можно будет увидеть на столичных маршрутах. «Компания PESA – это крупное предприятие, производящее трамваи и поезда, у них большой опыт работы. В рамках тендера они предоставят нам трамваи модели PESA Twist – это составы длиной в 28,6 метров и имеющие 5 дверей. В них 65 посадочных мест, одновременно в таком трамвае может находиться до 300 человек. Трамваи по большей части низкопольные, для удобства и комфорта, в том числе, людей с ограниченными возможностями. Разумеется, новые трамваи также будут ездить на «зеленом» электричестве, как и все имеющиеся у нас трамваи и троллейбусы», - сказал Бородич.

По словам Бородича, новый подвижной состав пополнит трамвайный парк TLT, состоящий из 64 трамваев. Целью увеличения парка является улучшение качества услуг столичного общественного транспорта и расширение трамвайных маршрутов. «И, хотя новые маршруты мы могли бы открыть и с имеющимся подвижным составов, дополнительные трамваи все дает больше маневров для развития трамвайного сообщения. В прошлые годы было приобретено 20 трамваев фирмы CAF, а также были переделаны и улучшены трамваи типа КТ4 и KT6», - сказал Бородич.