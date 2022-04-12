Исследование: более 70% эстонских водителей пользуются мобильным телефоном во время езды

Только 27% опрошенных водителей заявили, что не пользуются мобильным телефоном, будучи за рулем. Телефон очень часто используется в качестве навигатора или для разговоров с помощью функции «свободные руки». 10% эстонских водителей признались, что во время вождения также звонят, не пользуясь функцией «свободные руки», 4% –что пишут сообщения или разговаривают, а 3% – что просматривают веб-страницы.

По оценке руководителя экспертной группы If Kindlustus Марион Мейус, при рассмотрении многих страховых случаев выясняется, что во время вождения водители занимались посторонними вещами. Некоторые аварии происходят из-за того, что водитель в какой-то момент не обращал внимания на движение.

«Любые посторонние занятия отвлекают от вождения. Например, среди молодежи очень популярно использовать телефон в качестве навигационного устройства, поэтому легко убедить себя в том, что телефон помогает выбрать маршрут, а также замечать опасности. В то же время водитель должен смотреть на дорогу, а не надеяться на то, что обязательно увидит все опасности на экране навигационного устройства», — пояснила Мейус.

Руководитель экспертной группы подчеркнула, что в процесс вождения вовлекается все больше интерактивных экранов, для управления которыми водитель вынужден отвлекаться, тогда как из соображений безопасности следует как можно реже отводить взгляд от дороги, а для совершения действий, требующих повышенного внимания, следует остановиться на обочине.

Молодежь более активно пользуется телефонами

Опрос показал, что молодые люди очень часто пользуются телефоном, будучи за рулем. Целых 77–80% жителей Эстонии в возрасте 18–44 лет пользуются телефоном за рулем. Среди 45-54-летних этот показатель составляет 73%, а среди 55-65-летних - 58%.

Самая молодая возрастная группа зачастую пользуется телефоном в качестве навигационного устройства – так поступают две трети эстонских водителей в возрасте до 44 лет. Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет чаще, чем другие пользуются во время вождения телефоном для прослушивания музыки и посещения веб-сайтов. Они также не считают столь важным наличие в телефоне функции «свободные руки» для ведения разговоров по телефону.

«Вызывает озабоченность тот факт, что чем моложе водители, тем больше они пользуются за рулем телефоном. Прослушивание музыки с помощью телефона может показаться невинным занятием, но, когда во время вождения начинают выбирать песни, отвлекается внимание от дороги, — отметила Мейус. - В то время как среди респондентов старшей возрастной группы насчитывается менее одного процента тех, кто во время вождения пользуется телефоном для отправки сообщений, среди самых молодых этот показатель равен 9 процентам».

Хотя проблема пользования телефоном во время вождения характерна для всего общества, она сильнее затрагивает мужчин: 81% в сравнении с 64% женщин.

В других странах Балтии наблюдается схожая ситуация. В Литве пользуются телефоном за рулем несколько реже, чем в Эстонии и Латвии, но в целом эта проблема характерна для дорожного движения во всех странах Балтии.