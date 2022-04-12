UEFA не разрешила «Динамо» провести благотворительные матчи с «Барселоной» и «Реалом»

Мирча Луческу рассказал, что война в Украине заставила футболистов «Динамо» перевезти свои семьи в столицу Румынии, а тренировки проходили в Снагове. Наставник рассказал о плане поездок на первые благотворительные матчи.

Уже 12 апреля чемпион Украины сыграет в Варшаве против «Легии», на следующий день переедет в Стамбул, чтобы провести игру против турецкого «Галатасарая2. После этого киевляне вернутся в Румынию, где выйдут на поле против местного «Стяуа».

Тренер добавил, что такие поединки провернут еще больше внимания мира к ужасающим событиям, которые разворачиваются в Украине. Все вырученные средства пойдут на нужды беженцев, из-за агрессии России потерявших дома в Украине.

Интересно, что среди соперников Динамо хотели видеть «Реал» и «Барселону». Но UEFA не разрешила киевлянам договориться с испанскими грандами.

«Похоже, что «Реал» и «Барселона» не могут проводить товарищеские матчи из-за ограничений UEFA по Европейской Суперлиге, хотя мы приложили для этого все усилия. Совсем другое дело играть на стадионе, вмещающем 100 тысяч зрителей в стране с высоким финансовым потенциалом, превосходящим восточные страны. В любом случае из Западной Европы также должна прийти помощь», – ответил Луческу.