Вт, 12.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Редкий случай: судебного исполнителя отстранили от должности после жалобы

Он брал непомерно большие платы
Kuuuurija
Редкий случай: судебного исполнителя отстранили от должности после жалобы
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Kuuuurija vene keeles kohtutäiturid
Kuuuurija vene keeles kohtutäiturid Фото: Pilt videost

C программой Kuuuurija связался некто Прийт, который благодаря своему юридическому образованию заметил, что судебный исполнитель совершил несколько ошибок в его деле. Прийт подал в Минюст жалобу на судебного исполнителя Арви Пинка, и к настоящему моменту последний освобожден от должности.

По его мнению, в Эстонии могут быть тысячи людей, с которых были незаконно востребованы сборы за исполнительное производство. Прийт также считает, что в информировании общественности в связи с увольнением Пинка есть недочеты. По его словам, другим потенциальным жертвам также следовало бы сообщить, что они могут вернуть свои деньги.

По словам Прийта, общение с судебными исполнителями затруднено из-за того, что в их письмах содержится тяжеловесный юридический текст, с которым обычный человек может не справиться.

Прийт говорит, что вел спор с Арви Пинком почти год и, чтобы добиться справедливости, написал десятки писем со ссылками на различные законы и постановления.

Ключевые слова
Наверх