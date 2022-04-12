Редкий случай: судебного исполнителя отстранили от должности после жалобы

По его мнению, в Эстонии могут быть тысячи людей, с которых были незаконно востребованы сборы за исполнительное производство. Прийт также считает, что в информировании общественности в связи с увольнением Пинка есть недочеты. По его словам, другим потенциальным жертвам также следовало бы сообщить, что они могут вернуть свои деньги.