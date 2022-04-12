Редкий случай: судебного исполнителя отстранили от должности после жалобы

C программой Kuuuurija связался некто Прийт, который благодаря своему юридическому образованию заметил, что судебный исполнитель совершил несколько ошибок в его деле. Прийт подал в Минюст жалобу на судебного исполнителя Арви Пинка, и к настоящему моменту последний освобожден от должности.
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По его мнению, в Эстонии могут быть тысячи людей, с которых были незаконно востребованы сборы за исполнительное производство. Прийт также считает, что в информировании общественности в связи с увольнением Пинка есть недочеты. По его словам, другим потенциальным жертвам также следовало бы сообщить, что они могут вернуть свои деньги.
По словам Прийта, общение с судебными исполнителями затруднено из-за того, что в их письмах содержится тяжеловесный юридический текст, с которым обычный человек может не справиться.