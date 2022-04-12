Высотное здание на улице Маакри получило международный платиновый сертификат

Помимо Skyon, в Эстонии еще пять зданий были удостоены платинового сертификата, но 95-метровый Skyon отличается от остальных своей высотой. Сертификат был выдан по результатам международного оценивания, где здание получило значимые 84 балла из 110. Skyon является первым коммерческим зданием в Эстонии, которому выдан сертификат на основании обновленных условий, ставших значительно более строгими по сравнению с прежними.

По словам исполнительного директора Capital Mill Каарела Лойгу, такие достижения повышают стоимость недвижимости и дают уверенность клиенту и общественности в выполнении высоких требований, предъявляемых к зданию. По словам Лойгу, сертификаты также становятся все более важными для банков, поскольку все больше внимания уделяется зеленому повороту и защите окружающей среды.

«Поскольку на этапе проектирования и строительства здания используются наилучшие возможные решения, мы можем быть уверены, что жизненный цикл здания будет максимально долгим», – прокомментировал Лойгу.

В процессе подачи заявки на получение сертификата LEED партнером Capital Mill была Forus Haldus, одна из крупнейших в Эстонии компаний по управлению недвижимостью, обслуживанию и энергоэффективности. «Немаловажно, что документация здания в порядке, а процесс строительства прозрачен. Это значительно упрощает управление зданием, а при желании, и его продажу», – сказал председателя правления Forus Haldus Теэт Раудсеп.

Офисное здание Skyon на улице Маакри получило международный сертификат LEED Platinum. Фото: Kalev Lilleorg

Среди прочего, в офисном здании работают такие компании, как Coop Pank, BaltCap, Vaimo, Tuum и Союз банков Эстонии. На последнем этаже разместилась и сама компания Capital Mill.

Самым главным отличием высотного здания в городском пейзаже является уникальный в странах Балтии цветной стеклянный фасад, состоящий из 898 цветных элементов. Архитектурное решение Skyon создали международно признанные архитекторы KOKO.

Ранее офисное здание Navigator, находившееся под управлением Capital Mill, в 2014 году получило сертификат Gold, а в 2016 году удалась получить для коммерческого здания Explorer знак Platinum.