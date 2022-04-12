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Высотное здание на улице Маакри получило международный платиновый сертификат

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Высотное здание на улице Маакри получило международный платиновый сертификат
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Skyoni valguslahendus hakkab öist linnapilti ilmestama.
Skyoni valguslahendus hakkab öist linnapilti ilmestama. Фото: Koko Arhitektid

Компания Capital Mill сообщила, что офисное здание Skyon на улице Маакри получило международный сертификат LEED Platinum. По словам исполнительного директора компании Каарела Лойгу, Skyon является одним из примеров культуры и качества строительства.

Помимо Skyon, в Эстонии еще пять зданий были удостоены платинового сертификата, но 95-метровый Skyon отличается от остальных своей высотой. Сертификат был выдан по результатам международного оценивания, где здание получило значимые 84 балла из 110. Skyon является первым коммерческим зданием в Эстонии, которому выдан сертификат на основании обновленных условий, ставших значительно более строгими по сравнению с прежними.

По словам исполнительного директора Capital Mill Каарела Лойгу, такие достижения повышают стоимость недвижимости и дают уверенность клиенту и общественности в выполнении высоких требований, предъявляемых к зданию. По словам Лойгу, сертификаты также становятся все более важными для банков, поскольку все больше внимания уделяется зеленому повороту и защите окружающей среды.

«Поскольку на этапе проектирования и строительства здания используются наилучшие возможные решения, мы можем быть уверены, что жизненный цикл здания будет максимально долгим», – прокомментировал Лойгу.

В процессе подачи заявки на получение сертификата LEED партнером Capital Mill была Forus Haldus, одна из крупнейших в Эстонии компаний по управлению недвижимостью, обслуживанию и энергоэффективности. «Немаловажно, что документация здания в порядке, а процесс строительства прозрачен. Это значительно упрощает управление зданием, а при желании, и его продажу», – сказал председателя правления Forus Haldus Теэт Раудсеп.

Офисное здание Skyon на улице Маакри получило международный сертификат LEED Platinum.
Офисное здание Skyon на улице Маакри получило международный сертификат LEED Platinum. Фото: Kalev Lilleorg

Среди прочего, в офисном здании работают такие компании, как Coop Pank, BaltCap, Vaimo, Tuum и Союз банков Эстонии. На последнем этаже разместилась и сама компания Capital Mill.

Самым главным отличием высотного здания в городском пейзаже является уникальный в странах Балтии цветной стеклянный фасад, состоящий из 898 цветных элементов. Архитектурное решение Skyon создали международно признанные архитекторы KOKO.

Ранее офисное здание Navigator, находившееся под управлением Capital Mill, в 2014 году получило сертификат Gold, а в 2016 году удалась получить для коммерческого здания Explorer знак Platinum.

Сертификат LEED – это международно признанная система сертификации, разработанная Советом по экологическому строительству США. Для получения сертификата здание получает баллы в пяти различных областях: устойчивое строительство, эффективность использования воды, энергосбережение, материалы и ресурсы, а также качество внутреннего климата. Дополнительные баллы также могут быть присуждены за дизайн. Платиновый сертификат, полученный Skyon, одновременно является высшим показателем наряду с золотым, серебряным и классическим сертификатом.

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