Хотел побыть наедине с собой: пропавший житель Эстонии вышел на связь со своими близкими

По словам участкового Пярнуского отделения полиции Тыну Кивиса, искать Энна стали 11 апреля поздним вечером, когда центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Селья мужчина пошел в близлежащий лес и пропал. В тот же вечер полицейские приступили к прочесыванию местности. Зону поиска осмотрели также с помощью вертолета Департамента полиции и погранохраны. 12 апреля поиски продолжились. К ним привлекли добровольцев и собак.

«Также 12 апреля мы вновь использовали вертолет Департамента полиции и погранохраны, чтобы еще раз с воздуха проверить зону поиска, которая простиралась до поселка Тори. Спасательная команда осмотрела все находящиеся вблизи здания. В течение этих дней полицейские общались с близкими пропавшего и с местными жителями, чтобы узнать, куда именно мог направиться Энн. В четверг утром, 14 апреля, мы узнали от близких, что Энн вышел на связь и с ним все в порядке. По имеющимся данным, мужчина хотел какое-то время побыть подальше от дома и родных. Его желание вполне понятно, но во избежание беспокойства со стороны близких всегда разумно дать знать хотя бы одному члену семьи, что вы хотите побыть некоторое время в одиночестве», - прокомментировал Тыну Кивис.