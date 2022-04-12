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Внимание, розыск! Пропал 59-летний мужчина

rus.postimees.ee
Внимание, розыск! Пропал 59-летний мужчина
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Энн.
Энн. Фото: PPA

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 59-летнего Энна, который пропал в волости Тори в Пярнумаа.

В понедельник, 11 апреля, в 22:20 поступило сообщение, что в деревне Селья в волости Тори (Пярнумаа) пропал Энн, который, по имеющимся данным, около 17:00 пошел в расположенный вблизи его дома лес, но обратно не вернулся.

Полицейские приступили к прочесыванию местности, к ним присоединились добровольцы. Зону поиска осмотрели также с помощью вертолета Департамента полиции и погранохраны. К сожалению, найти Энна так и не удалось.

Приметы пропавшего: рост 170 см, крупное телосложение, борода. Уходя из дома, на Энне была неоновая куртка, темные брюки и темные резиновые сапоги.

Всех, кто видел Энна или располагает информацией о его возможном местонахождении, полиция просит звонить по номеру 112.

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