Внимание, розыск! Пропал 59-летний мужчина

В понедельник, 11 апреля, в 22:20 поступило сообщение, что в деревне Селья в волости Тори (Пярнумаа) пропал Энн, который, по имеющимся данным, около 17:00 пошел в расположенный вблизи его дома лес, но обратно не вернулся.

Полицейские приступили к прочесыванию местности, к ним присоединились добровольцы. Зону поиска осмотрели также с помощью вертолета Департамента полиции и погранохраны. К сожалению, найти Энна так и не удалось.

Приметы пропавшего: рост 170 см, крупное телосложение, борода. Уходя из дома, на Энне была неоновая куртка, темные брюки и темные резиновые сапоги.