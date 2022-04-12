Портал недвижимости: украинским беженцам не хватает подходящего жилья

По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, украинский портал создан для того, чтобы собственникам жилья и беженцам было проще найти друг друга. В первый день портал посетили более 4 500 человек, а всего за первые 5 дней было зарегистрировано 40 000 посетителей.

«Интерес украинцев к эстонской недвижимости резко возрос уже в начале февраля и увеличился, когда в Эстонию стали прибывать военные беженцы. Поскольку большинство украинцев до сих пор находились в Эстонии у своих знакомых или во временном жилье, найденном через государственные органы, поиск постоянного места жительства по-прежнему очень актуален», — сказал Уйбомяэ.

Через портал уже заключено 100 договоров аренды. На данный момент на портале размещено 120 предложений недвижимости, а поселиться в предлагаемом жилье могут около 1000 человек.

«Каждый день через портал находят дом более 20 украинских семей. Мы получаем отзывы о том, что портал, созданный специально для жителей Украины, значительно облегчает им поиск жилья в Эстонии», — отметил Уйбомяэ.

Урмас Уйбомяэ отметил, что подходящего жилья для военных беженцев не хватает, а спрос очень высок: «В данный момент на украинском портале предложений недостаточно, поэтому мы предлагаем всем жителям Эстонии подумать, есть ли у них свободная квартира, дача или комната, которые можно предложить украинским семьям. Объявление можно бесплатно разместить ЗДЕСЬ.

На портале можно разместить объект недвижимости на определенный период, указать допустимое количество людей, отметить приветствуются ли семьи с домашними животными, а также добавить, если, помимо проживания, предлагаются, например, рабочее место, место в детсаду или кружок по интересам. Уйбомяэ сказал, что особенно приветствуются бесплатные и льготные предложения, но на портал можно вносить и платную недвижимость.

Для облегчения заключения договоров аренды Эстонский совет помощи беженцам подготовил образец договора, который можно скачать на портале Kinnisvara24 на эстонском и русском языках. Также приезжим украинцам рассказывают о функционировании эстонского рынка аренды и об использовании портала.