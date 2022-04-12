The Guardian: Россия для войны в Украине получает контрабандное оружие из Ирака

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на информацию членов иракских бойцов, поддерживаемых Ираном, и региональных разведывательных служб.

Сообщается, что РПГ и противотанковые ракеты, а также системы залпового огня бразильского производства были отправлены в Россию из Ирака после неудачной кампании Москвы в Украине в марте.

По словам источника, который помогал организовать транспортировку, власти Тегерана также подарили Москве ракетную систему "Бавар 373" иранского производства, похожую на российскую С-300.

Использование преступного мира, занимающийся торговлей оружием, будет сигнализировать о резком изменении российской стратегии, поскольку Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии после новых санкций, вызванных вторжением в Украину.

РПГ и противотанковые ракеты, которые находятся во владении "Хашд аш-Шааби", самой мощной группы шиитов, были доставлены в Иран через пограничный переход Саламджа 26 марта, где они были получены иранскими военными и доставлены в Россию морем, сказал командир группы, которая контролирует переправу.

По словам источника, 1 апреля "Хашд аль-Шааби" также разобрала и отправила частями Ирана две самоходные реактивные системы залпового огня Astros II бразильской разработки, известные в Ираке как лицензионная версия Sajil-60.