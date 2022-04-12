Мобильный дом, дом-прицеп, дом на колесах... Как только не называют такое жилье! Выставленный на продажу в прибрежном районе Кулгу объект играет роль дачи на приватизированном участке земли, предлагает Kodu.
В Нарве, в районе водохранилища, продается привлекательная недвижимость
В Нарве, в районе водохранилища, продается привлекательная недвижимость
Мобильный дом, модель Atlas Ovation, площадью 35 м2 расположен на участке площадью 767 м2. В доме небольшая прихожая, гостиная с газовым камином, кухня, две спальни и санузел с душевой кабиной и туалетом. В доме есть электричество, газ, локальные водоснабжение и канализация.
Перед домом установлена просторная крытая деревянная терраса. На участке имеются хозяйственная постройка и парник. Участок ровный, сухой, с элементами ландшафтного дизайна. Посажены садовые деревья и кустарники.
С интересным предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.