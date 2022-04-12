В Нарве, в районе водохранилища, продается привлекательная недвижимость

Мобильный дом, модель Atlas Ovation, площадью 35 м2 расположен на участке площадью 767 м2. В доме небольшая прихожая, гостиная с газовым камином, кухня, две спальни и санузел с душевой кабиной и туалетом. В доме есть электричество, газ, локальные водоснабжение и канализация.