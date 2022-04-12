В Каркси-Нуйа погибла попавшая на пешеходном переходе под грузовик девушка

Несчастье случилось в 7:30 на Таллиннском шоссе. Известно, что девушка шла в школу, которая находится в непосредственной близости от места трагедии.

«По первоначальным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе она попала под грузовик, груженный древесиной, который двигался со стороны Пярну. К сожалению, пешеход получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия», - сказал старший смены патрульной службы Вильянди Ярек Аллик, выразив соболезнования родным и близким погибшей.

Полиция установила, что управлявший грузовиком Volvo 51-летний мужчина имеет права, он был трезв. «Мужчина в шоке от произошедшего, он говорит лишь о том, что просто не заметил вышедшую на дорогу девушку. Обстоятельства столь серьезного ДТП будут выяснены в ходе дальнейшего расследования, допроса свидетелей и изучения других доказательств», - добавил Аллик.

ДТП произошло на прямо участке дороги, где дорожные условия были хорошими, а скорость ограничена 50 км/ч. Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.