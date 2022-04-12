СМИ: центристы хотят убрать Таави Ааса с поста министра. Одна из причин - агрессия РФ в Украине

У Центристской партии есть план заменить Таави Ааса на следующей неделе. Руководящие члены Центристской партии в разговоре с ERR сказали, что Аас недостаточно попадал в поле зрения общественности, хотя к самой работе Ааса претензий нет.

Одной из причин, почему Ааса хотят вернуть в Рийгикогу, может быть желание руководства убрать из Рийгикогу замещающего Ааса депутата Оудекки Лооне. Один из лидеров партии, говоривший с ERR, сказал, что поведение Лооне в связи с агрессией России в Украине не оставляет сомнений, что ее нужно убрать из парламента до 9 мая.