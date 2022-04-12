Старые электроприборы вызывают пожары: вентилятор в квартире и микроволновка в офисе

В Тарту сигнал пожарной тревоги, переданный датчиком дыма и угарного газа, поступил из одной квартиры – на сигнал отреагировали патрульный экипаж G4S и Спасательный департамент. К моменту прибытия спасателей в квартире горели стена и пол на кухне. Для того чтобы окончательно потушить пожар, пришлось вскрыть часть пола моторной пилой. По предварительным данным руководителя спасательных работ, причиной возгорания могла стать неисправность вентилятора, и от самых страшных последствий квартиру спасло то, что датчик дыма и угарного газа своевременно передал сигнал тревоги.

«На прошлой неделе в Тарту произошел еще один случай: патрульный экипаж, отреагировавший на сигнал пожарной тревоги, сообщил, что на третьем этаже офисного здания в кухне задымилась микроволновая печь. Так что различные бытовые приборы по-прежнему вызывают много опасных ситуаций. Рекомендуем заменить старые электроприборы или отдать их на проверку специалисту», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.