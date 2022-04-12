Эстонский доктор рассказывает, какие симптомы Covid-19 сейчас приводят пациентов в больницу

«Профиль пациентов существенно изменился. В последние недели мы видели значительно меньше пациентов с очень тяжелой формой пневмонии и дыхательной недостаточностью, которым требуется интенсивная терапия или какой-либо аппарат искусственного дыхания. У нас, как правило, больше пациентов с общими симптомами — сильной слабостью, симптомами со стороны ЖКТ. Много уставших, обессиленных пожилых», — описывает доктор Лилль.

По ее словам, степень поражения легких остается относительно скромной — 20-30%. «Но нельзя сказать, что штамм омикрон мягче, потому что у нас до сих пор много пациентов в больнице. Мы также видим, что в последние недели все больше и больше пожилых пациентов попадает в больницу, а молодых сейчас, скорее, не госпитализирую».

По славам Лилль, есть категория людей, о позитивном диагнозе которых узнается только в больнице. Например, случаи, когда человек упал дома, получил перелом шейки бедра, и при тестировании оказался Covid-позитивным.

«Когда говорят, что случайно выявленных больных легко лечить, я бы хотела возразить. Ведь случайно выявленным коронапозитивным пациентом может оказаться человек с сепсисом или инфарктом миокарда. С ними предстоит много работы и процедур — не все болеют в легкой форме», — признает доктор Лилль.

Сколько госпитализированных пациентов с COVID-19 нуждается сейчас в лечении тяжелого течения болезни? Как долго тяжелобольные остаются в больнице и какая статистика по выживаемости?

Фактически все больные в больнице серьезно больны и нуждаются в стационарном лечении. Их госпитализируют не только потому, что они коронаположительные — у нас есть четкие критерии, когда мы доставляем пациента в больницу. Так что, по сути, все больные, находящиеся в больнице, тяжело больны — кто-то чуть легче, кто-то чуть тяжелее.

Более тяжелые пациенты находятся в интенсивной терапии, люди в крайне тяжелом состоянии попадают в интенсивную терапию третьей ступени, потому что им необходим ИВЛ. Однако количество таких больных значительно уменьшилось.

Как долго тяжелобольные остаются в больнице? Если мы говорим о среднем больном COVID — допустим, у него пневмония — то среднее количество дней в больнице составляет 7-8 дней для больного в палате. Тяжелые больные, нуждающиеся в ИВЛ и имеющие осложнения, могут находиться в стационаре несколько недель, даже месяцев. Бывали случаи, когда больные находились в стационаре 2-3 месяца, потом очень долго на реабилитации - на них уходит очень много больничного ресурса.