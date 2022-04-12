В пятницу поступило сообщение о том, что Департамент защиты прав потребителей и технического надзора обязал предприятия связи «сделать недоступной услугу интернет-соединения для конечного потребителя» с еще четырьмя сайтами, - smotrim.ru, ontvtime.ru, tokshow.online и rus24.tv — поскольку на них распространяется военная пропаганда, а также создается угроза общественному порядку, пишет в Postimees журналист Кристер Киви.
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Кристер Киви: невыносимая легкость запретов
Кристер Киви: невыносимая легкость запретов
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