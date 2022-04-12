Кристер Киви: невыносимая легкость запретов

Меня, однако, пугает легкость, с которой такие запреты появляются: Россия блокирует доступ к сайту Deutche Welle, а мы не позволяем людям читать, что уполномочен заявить ТАСС. Мы повернули оружие врага против него самого, установили фильтры также легко, как ввели обязанность носить маски, без парламентских дебатов. Буду ли я «полезным идиотом», если признаю, что именно такая легкость меня и пугает? 35-я статья нашей Конституции четко говорит, что «цензуры нет». Но если цензуры нет, то что представляют из себя запреты Департамента защиты прав потребителя и технического надзора?