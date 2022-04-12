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Кристер Киви: невыносимая легкость запретов

Кристер Киви
Кристер Киви: невыносимая легкость запретов
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Женщина: "Кто-то может запретить храп этого старпера? Кажется, что он в большей степени состоит из военной символики".
Женщина: "Кто-то может запретить храп этого старпера? Кажется, что он в большей степени состоит из военной символики". Фото: Urmas Nemvalts

В пятницу поступило сообщение о том, что Департамент защиты прав потребителей и технического надзора обязал предприятия связи «сделать недоступной услугу интернет-соединения для конечного потребителя» с еще четырьмя сайтами, - smotrim.ru, ontvtime.ru, tokshow.online и rus24.tv — поскольку на них распространяется военная пропаганда, а также создается угроза общественному порядку, пишет в Postimees журналист Кристер Киви.

Меня, однако, пугает легкость, с которой такие запреты появляются: Россия блокирует доступ к сайту Deutche Welle, а мы не позволяем людям читать, что уполномочен заявить ТАСС. Мы повернули оружие врага против него самого, установили фильтры также легко, как ввели обязанность носить маски, без парламентских дебатов. Буду ли я «полезным идиотом», если признаю, что именно такая легкость меня и пугает? 35-я статья нашей Конституции четко говорит, что «цензуры нет». Но если цензуры нет, то что представляют из себя запреты Департамента защиты прав потребителя и технического надзора?

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