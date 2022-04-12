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Литва приняла уже около 45 000 украинских беженцев

BNS
Литва приняла уже около 45 000 украинских беженцев
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Гуманитарная помощь украинским беженцам.
Гуманитарная помощь украинским беженцам. Фото: Phil Loftus/Capital Pictures

В Литве зарегистрировано почти 43,8 тыс. беженцев из Украины, 18,2 тыс. из них - несовершеннолетние, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики Литвы.

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 857 беженцев, из них 334 - несовершеннолетние, среди которых 87 детей до шести лет. Недельный среднесуточный показатель прибывающих из Украины, по последним данным, составляет 489 человек.

Примерно треть прибывших украинцев зарегистрирована в Вильнюсском центре регистрации, около 6 тыс. - в Каунасском центре. Почти 4,9 тыс. прибывших в Литву беженцев - это дети в возрасте до шести лет, 13,4 тыс. - в возрасте от 6 до 18 лет. Более 1,9 тыс. - люди в возрасте старше 65 лет.

Большинство прибывших подали прошения о предоставлении временного вида на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих - женщины и дети.

По данным ООН, с начала 24 февраля военной операции России в Украине эту страну покинуло более 4,5 млн жителей, в целом свои дома вынуждены были оставить еще более 7,1 млн человек.

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