Литва приняла уже около 45 000 украинских беженцев

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 857 беженцев, из них 334 - несовершеннолетние, среди которых 87 детей до шести лет. Недельный среднесуточный показатель прибывающих из Украины, по последним данным, составляет 489 человек.

Примерно треть прибывших украинцев зарегистрирована в Вильнюсском центре регистрации, около 6 тыс. - в Каунасском центре. Почти 4,9 тыс. прибывших в Литву беженцев - это дети в возрасте до шести лет, 13,4 тыс. - в возрасте от 6 до 18 лет. Более 1,9 тыс. - люди в возрасте старше 65 лет.

Большинство прибывших подали прошения о предоставлении временного вида на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих - женщины и дети.