Видео задержания ⟩ Таможенники поймали двух мужчин, подозреваемых в обороте контрабандных сигарет

4 апреля в 19:00 мобильный таможенный контроль Лыунаского следственного отдела Налогово-таможенного департамента осуществлял надзор на шоссе Выру-Мынисте-Валга, когда подали стоп-сигнал движущемуся в сторону Мынисте автомобилю Nissan Primera. Машина не остановилась, а водитель увеличил скорость и попробовал скрыться от таможенников. Автомобиль свернул с дороги Антсла, а водитель убежал к близлежащим домам. При обыске брошенного автомобиля было обнаружено 16 коробок или 144 тысячи контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Аро Сийнмаа, после сбора предварительных доказательств в качестве подозреваемых были задержаны двое мужчин, неоднократно судимых за аналогичные преступления. «41-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, ранее отбывал наказание за руководство преступным сообществом, специализирующимся на обороте сигарет. Находясь на свободе, он может продолжать совершать преступления, поэтому в пятницу мы обратились в Тартуский уездный суд с просьбой арестовать его на срок до двух месяцев», — сказал Сийнмаа.

Тартуский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, и подозреваемый был арестован.

«Очередное обнаружение выездного таможенного контроля Налогово-таможенного департамента показывает, что незаконный оборот и контрабанда табачных изделий по-прежнему актуальны. Снова и снова находятся люди, которые, согласны по их ошибочному представлению, что получение прибыли при совершении преступления оправдывают себя. Есть и другая сторона этого вопроса – потребители. Стоит помнить, что когда вы курите контрабандные сигареты, вы никогда не можете быть уверены, какие ингредиенты использовались в продуктах и какой вред это может нанести вашему здоровью», - сказал начальник Лыунаского следственного управления Налогово-таможенного департамента Рауль Тиганик.