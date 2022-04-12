Денацифицировать, взять Киев, остановить НАТО - как менялись цели вторжения в Украину в заявлениях российских политиков и военных

"Наступательные действия Вооруженных сил Российской Федерации осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. [Российские войска находятся в этих украинских городах и регионах] с целью нанесения такого ущерба объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу ВСУ, результаты которого позволяют не только сковывать их силы и не дают им возможности усилить свою группировку на Донбассе, но и не позволят сделать это до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР".

"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса".

bbc Фото: BBC

29 марта прошли переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле, после которых было объявлено, что Россия сворачивает военное наступление на киевском и черниговском направлении. Это решение не понравилось многим сторонникам "войны до победного конца".

Громче всех о недовольстве из-за отступления войск заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров, который, как он утверждает, сам воевал в Украине вместе с чеченскими батальонами.

Газета Financial Times писала, что Россия на этих переговорах отказалась от своих требований по "денацификации" Украины и согласилась на вступление Украины в ЕС при условии, что Киев откажется от попыток вступить в НАТО.

29 марта

Мединский Фото: BBC

"Первый [шаг переговоров] касается постепенной военной деэскалации на двух военных направлениях — на Киевском и Черниговском. Это не прекращение огня — это наше стремление прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях".

"Не хотим подвергать этот город (Киев) дополнительному военному риску. Генштаб РФ в ближайшее время изложит конкретные детали деэскалации на Киевском направлении".

Фомин Фото: BBC

"Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях".

Кадыров Фото: BBC

"Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок" (в своем телеграмм-канале).

30 марта

Кадыров Фото: BBC

"Ни на какие уступки мы не пойдем. Господин Мединский что-то ошибся, формулировку неправильно сделал. И поэтому вам не стоит волноваться, у нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперед. И вы, если думаете, что он бросит начатое просто так, как сейчас нам это преподносят, то это не правда" (в своем телеграмм-канале).

конашенков Фото: BBC