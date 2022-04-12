Ассар Паулус приговорен к новому длительному сроку заключения

Суд приговорил 59-летнего Ассара Паулуса к десяти годам тюремного заключения за преступления, связанные с оружием и взрывчатыми веществами, срок будет отсчитываться от момента истечения ранее вынесенного ему приговора 14 апреля прошлого года. Таким образом, Паулусу предстоит провести в тюрьме следующие девять лет.

Решение уездного суда еще не вступило в силу, его можно оспорить в течение 15 дней в Таллиннском окружном суд.

Весной 2020 года под крышей собачьей конуры на участке Ассара Паулуса в волости Раазику Харьюского уезда было обнаружено несколько запрещенных видов оружия и взрывных устройств. Прокурор Кати Рейтсак назвала большой удачей, что ни одно взрывное устройство или их части не взорвались.

Расследование показало, что обнаруженные в больших количествах взрывчатые вещества представляли собой боеприпасы военного назначения и что боеприпасы были произведены промышленным способом и изготовлены для поражения и уничтожения живой силы и техники противника, включая бронетехнику в бою.

Паулус категорически отрицает, что найденное оружие и взрывные устройства имеют к нему отношение.

Срок наказания отбывающего семилетний тюремный срок за руководство преступной группировкой Паулуса отсчитывается с момента его задержания 14 апреля 2014 года, срок истекал 14 апреля прошлого года.

Центральная криминальная полиция задержала Паулуса по подозрению в совершении преступлений 14 апреля 2014 года и на следующий день его по ходатайству Госпрокуратуры и по разрешению суда взяли под стражу.

Харьюский уездный суд 7 сентября 2016 года приговорил к семи годам тюрьмы обвиненного в руководстве мафиозной группировкой Паулуса, также вынес приговор десяти членам его группировки и двум принадлежащим им фирмам. Все они пошли на соглашение с госпрокурором Андресом Юльвисте.

В ноябре 2016 года Вируский уездный суд признал Паулуса виновным в финансировании Ида-Вируской преступной группировки, сбывавшей наркотики и приговорил его к шести годам тюрьмы, но признал при этом, что ранее вынесенный приговор Харьюского уездного суда о семи годах лишения свободы покрывает новый приговор.