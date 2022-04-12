Спортсмену, подозревавшемуся в диверсии, прострелили колени

Аврамцева и еще двух человек задержали 30 марта. Белорусские власти подозревали их в диверсии: якобы они двумя днями ранее устроили акт саботажа на железной дороге с тем, чтобы Россия не смогла отправить в Украину военную технику.

При задержании мужчинам прострелили колени, при том, что задержанные не оказывали сопротивления, пишут в телеграм-канале сообщества работников железной дороги Белоруссии.

Получивший тяжелые ранения Аврамцев в 2012 году входил в состав сборной страны по греко-римской борьбе. В феврале этого года он выиграл чемпионат Беларуси по грэпплингу – это вид спорта, который напоминает японски джиу-джитсу.