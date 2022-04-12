Коронавирус подтвержден у 905 жителей Эстонии, трое скончались

По состоянию на утро 12 апреля в больницах находится 292 пациента с коронавирусом. Из них 116 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 63 человека, или 54,3% не были вакцинированы, а 53, или 45,7% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализирован был в среднем 1 вакцинированный человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,9 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 36 новых историй болезни, из которых в семи случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 12,9 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались три человека с коронавирусом, один из них не был вакцинирован: 72-летний мужчина, 73-летний мужчина и 83-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 53 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 59 невакцинированных в день.