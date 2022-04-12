В обнародованном сегодня ежегоднике, Полиция безопасности пишет о том, что враждебная деятельность спецслужб России не утихала в 2021 году ни в Эстонии, ни в остальном мире.
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Ежегодник КаПо ⟩ ФСБ и ГРУ ищут подход к попавшим в Россию гражданам Эстонии
ФСБ и ГРУ ищут подход к попавшим в Россию гражданам Эстонии
КаПо отметила, что если пандемия коронавируса осложнила разведдеятельность России — по крайней мере, в плане физического контакта — и часть работы перешла в виртуальное пространство, то в 2021 году было замечено частичное восстановление физических контактов. «И ФСБ, и ГРУ пытались и пытаются установить контакт со многими попавшими в Россию гражданами и жителями Эстонии. Однако начало военной деятельности России в Украине дало значительный откат в активной обработке живых источников», - отмечает КаПо.