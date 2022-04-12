Ежегодник КаПо ⟩ ФСБ и ГРУ ищут подход к попавшим в Россию гражданам Эстонии

КаПо отметила, что если пандемия коронавируса осложнила разведдеятельность России — по крайней мере, в плане физического контакта — и часть работы перешла в виртуальное пространство, то в 2021 году было замечено частичное восстановление физических контактов. «И ФСБ, и ГРУ пытались и пытаются установить контакт со многими попавшими в Россию гражданами и жителями Эстонии. Однако начало военной деятельности России в Украине дало значительный откат в активной обработке живых источников», - отмечает КаПо.