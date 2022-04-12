Вт, 12.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Абрамович пытается приобрести новый футбольный клуб

rus.postimees.ee
Абрамович пытается приобрести новый футбольный клуб
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Роман Абрамович.
Роман Абрамович. Фото: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS

Русский олигарх Роман Абрамович намерен приобрести испанскую "Валенсию", как только ему удастся продать лондонский "Челси", передает ua-football. Как сообщает Mirror, нынешний владелец команды Питер Лим пытается избавиться от своего актива.

Другой заинтересованный в "Валенсии" бизнесмен сообщил, что Лим пытался продать клуб за 250 миллионов евро Абрамовичу, но не преуспел. Тогда он рассказал медиа, что у него на руках два предложения.

"Валенсия" сейчас идет на 9 месте в таблице Ла Лиги. В прошлом сезоне клуб финишировал тринадцатым, в позапрошлом – тоже девятым. Однако ранее, в 2017 и 2018 годах, "Валенсия" попадала в топ-4.

Ключевые слова
Наверх