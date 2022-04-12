Уровень террористической угрозы в Эстонии остается низким, подчеркивает в новом еженедельнике Полиция безопасности, но полностью исключить террористические атаки невозможно: «Каждый год Эстонию посещают или проезжают через страну около 40-50 известных органам безопасности лиц, связанных с терроризмом. В прошлом году мы задержали трех, связанных с терроризмом лиц».
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Ежегодник КаПо ⟩ В прошлом году КаПо задержала трех террористов
В прошлом году КаПо задержала трех террористов
Среди задержанных двое граждан Ирака были связаны с Исламским государством, которые с большой долей вероятности участвовали в Ираке в совершении массовых убийств с сотнями погибших. Задержанные были переданы в страну их проживания.
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