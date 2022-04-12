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Ежегодник КаПо ⟩ В прошлом году КаПо задержала трех террористов

rus.postimees.ee
В прошлом году КаПо задержала трех террористов
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Антитеррористические учения Кайтселийта и полиции в 2018 году. Фото иллюстративное.
Антитеррористические учения Кайтселийта и полиции в 2018 году. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter / Postimees

Уровень террористической угрозы в Эстонии остается низким, подчеркивает в новом еженедельнике Полиция безопасности, но полностью исключить террористические атаки невозможно: «Каждый год Эстонию посещают или проезжают через страну около 40-50 известных органам безопасности лиц, связанных с терроризмом. В прошлом году мы задержали трех, связанных с терроризмом лиц».

Среди задержанных двое граждан Ирака были связаны с Исламским государством, которые с большой долей вероятности участвовали в Ираке в совершении массовых убийств с сотнями погибших. Задержанные были переданы в страну их проживания.

Третьим задержанный был гражданин России, который использовал во время гибридной атаки Беларуси миграционные каналы и пытался при помощи проживающей в Финляндии чеченской общины скрытно попасть в Финляндию. Его задержали в Таллинне: «Ранее он отбыл наказание в России за преступления, связанные с терроризмом. Его выслали из Эстонии».

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