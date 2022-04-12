Ежегодник КаПо ⟩ В прошлом году КаПо задержала трех террористов

Среди задержанных двое граждан Ирака были связаны с Исламским государством, которые с большой долей вероятности участвовали в Ираке в совершении массовых убийств с сотнями погибших. Задержанные были переданы в страну их проживания.

Третьим задержанный был гражданин России, который использовал во время гибридной атаки Беларуси миграционные каналы и пытался при помощи проживающей в Финляндии чеченской общины скрытно попасть в Финляндию. Его задержали в Таллинне: «Ранее он отбыл наказание в России за преступления, связанные с терроризмом. Его выслали из Эстонии».