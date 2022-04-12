Исследование ⟩ Эпидемия понемногу стихает, но коронавирус все еще распространяется широко

Противововирусные антитела есть у 90 процентов взрослого населения страны. Антитела есть у пятой части тех, кто переболел этим вирусом, но не был привит.

В ходе состоявшегося с 30 марта по 11 апреля этапа мониторинга были протестированы 2296 взрослых, положительными результаты теста оказались у 7,6 процента протестированных, 40 процентов зараженных были все еще заразными, а остальные перенесли заболевание и не представляли опасности заражения для окружающих.

По словам руководителя исследования, профессора семейной медицины Тартуского университета Руть Калда, доля потенциально инфекционно опасных за март снизилась на треть.

«Мы видим, что эпидемия понемногу стихает, хотя опасность заражения все еще велика. Если в марте заражался каждый девятый взрослый, то теперь каждый 13-й», - сказала Калда.

Результаты тестирования показывают, что заражаемость по-прежнему ниже всего среди тех, кто и переболел, и был вакцинирован. Среди получивших бустерную дозу зараженных на 60 процентов меньше, чем среди привитых двумя дозами. По словам Калда, это подтверждает, что вакцинация снижает и распространенность вируса.

На этом этапе исследования образцы крови для проверки на антитела к коронавирусу были взяты у 2282 человек. Почти у 90 процентов из них были антитела. Самая высокая распространенность антител приходится на возрастную группу старше 65 лет (94%). В то время как почти у всех привитых есть антитела, среди переболевших антитела выявлены у 80 процентов протестированных.

Опрос, касающийся ранее перенесенного коронавируса, показал, что заболевание перенесли один из четырех получивших бустерную дозу и 60 процентов тех, кто ограничился обычным курсом вакцинации. Эти данные подтверждают, что для поддержания защиты от коронавируса бустерная доза очень нужна.

Вместе с исчезновением ограничений у людей снижается чувство опасности. Наблюдения за поведением показали неуклонный рост числа тех, кто ничего не предпринимает для предотвращения распространения инфекции.

По словам исполнительного директора мониторингового исследования, исполнительного директора мониторингового исследования, сопрофессора Тартуского университета по изучению здравоохранения Микка Юриссона, от групп риска требуется большая бдительность. «Нынешний уровень заражаемости все еще намного выше, чем на пике осенней волны заражения, поэтому непривитые люди и лица из группы риска все еще могли бы носить маску в местах массового скопления людей, несмотря на то, что это уже не является обязательным», — отметил Юриссон.