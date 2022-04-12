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«Гражданин М»: историк Всевиов о том, как рождаются тоталитарные государства

rus.postimees.ee
«Гражданин М»: историк Всевиов о том, как рождаются тоталитарные государства
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Новым гостем передачи Сергея Метлева «Гражданин М» станет известный историк Давид Всевиов. Темы беседы – сущность тоталитаризма и тревожные известия из России, свидетельствующие об окончательном «закручивании гаек» и укреплении культа личности лидера.

Чем отличается авторитарное государство от тоталитарного? Каков исторический опыт сползания больших наций в режим абсолютного контроля власти за всеми аспектами жизни граждан? Как возникают и погибают обожествляющие себя тираны? Из-за каких процессов тоталитарные системы рассыпаются, несмотря на жесткий контроль и мобилизацию ресурсов общества?

Смотрите «Гражданина М» в среду, 13 апреля, в 15:00!

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