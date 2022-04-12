«Гражданин М»: историк Всевиов о том, как рождаются тоталитарные государства

Чем отличается авторитарное государство от тоталитарного? Каков исторический опыт сползания больших наций в режим абсолютного контроля власти за всеми аспектами жизни граждан? Как возникают и погибают обожествляющие себя тираны? Из-за каких процессов тоталитарные системы рассыпаются, несмотря на жесткий контроль и мобилизацию ресурсов общества?