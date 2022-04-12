Историк Давид Всевиов: у Путина нет реальных объяснений, мощь тоталитарных режимов – лишь видимость

Так вот министерство иностранных дел понимая, что Хрущева убедить не удается, при этом есть и момент страха, начинает раболепно выполнять распоряжение – работать над ультиматумом, который Хрущев желал западным странам передать. Такова механика – решение одного человека претворяется в жизнь тоталитарно, несмотря на абсурдность этого решения.

– На Западе сейчас ищут параллели с нацистской Германией. Действительно, многие из них напрашиваются. Но если уж заниматься неблагодарным делом поиска параллелей, то не кажется ли тебе, что Сталин – это самое верное сравнение? Это тот исторический код, который перешел через десятилетия и реализовался в нынешней российской власти.

– В этих параллелях с прошлым есть всегда какой-то компонент схожести уже просто потому, что эти решения принимают люди, которые исходят в разное время из схожих пожеланий.

К великому сожалению, даже в фразеологии, в объяснениях, в принятии каких-то решений мы видим в последнее время очень много параллелей. Если мы возьмем ту самую статью, в которой оправдываются военные действия, то мы видим указания на неполноценность украинского народа. Это же не просто слова, это оправдание действий!

Человек, пользующийся только официальными российскими информационными каналами, слышал последние годы о том, что национальность связана с нацизмом. Исходя из этого становится понятно, почему эти люди себя так ведут. Борьба с нацизмом – последний постулат исторического восприятия, который связан с Великой отечественной войной, и определяет восприятие сегодняшнего дня через прошлое.

– Что сейчас происходит с русским языком? Если посмотреть в целом на информацию, которая производится на русском языке, то количество лжи, перевернутых с ног на голову истин и отравление языка приобрели гигантские масштабы. Это не может не оставить психологический след на культуре.

– Да, когда идут бои и едут танки, то в понятии людей это война, а не «спецоперация». Вспоминаются перехваченные разговоры между российскими военными и матерью, женой, любимой – это же уровень Эллочки-людоедки из известного романа Ильфа и Петрова.

Причем, это не только набор слов, а один мат. Особенно в устах женщины это звучит просто…В чем тут дело? Это говорит нам о том, что с реальностью это не имеет никакой связи. Когда люди теряют почву из-под ног, то с ними начинают происходить странные вещи, иногда они звереют, как мы видим.

– Давид, напомни, с какого периода начинается твоя передача об истории России «Мистическая Россия»?

– Я даже точно не помню, с чего именно мы начали – это было давно. В начале там был блок о 18-м веке, потом все монархи женского пола, а затем византийские передачи, где-то 120 выпусков. Думаю, что по Византии – это мировой рекорд.