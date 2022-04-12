Все государственные институции Китая, в том числе, разведслужбы, пытаются вербовать и использовать проживающих за рубежом граждан Китая. Но попытки сближения предпринимаются также в отношении чиновников, ученых и лидеров общественного мнения Эстонии, пишет Полиция безопасности в своем новом ежегоднике.
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Ежегодник КаПо ⟩ Коммунистическая партия Китая проявляет интерес к выборам в Эстонии
Коммунистическая партия Китая проявляет интерес к выборам в Эстонии
По словам представителей КаПо, с точки зрения разведки это особенно важно, поскольку Covid-19 ограничил обычное передвижение китайских разведчиков: «Мы видели, как сильно изменилась китайская государственная пропаганда в Эстонии и более прежнего пытаются вовлекать местную китайскую общину в реализацию целей разведки Китая и коммунистической партии».