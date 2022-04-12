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Ежегодник КаПо ⟩ Коммунистическая партия Китая проявляет интерес к выборам в Эстонии

rus.postimees.ee
Коммунистическая партия Китая проявляет интерес к выборам в Эстонии
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Коммунистическая партия Китая проявляет интерес к выборам в Эстонии.
Коммунистическая партия Китая проявляет интерес к выборам в Эстонии. Фото: Chen Si/Scanpix Baltics

Все государственные институции Китая, в том числе, разведслужбы, пытаются вербовать и использовать проживающих за рубежом граждан Китая. Но попытки сближения предпринимаются также в отношении чиновников, ученых и лидеров общественного мнения Эстонии, пишет Полиция безопасности в своем новом ежегоднике.

По словам представителей КаПо, с точки зрения разведки это особенно важно, поскольку Covid-19 ограничил обычное передвижение китайских разведчиков: «Мы видели, как сильно изменилась китайская государственная пропаганда в Эстонии и более прежнего пытаются вовлекать местную китайскую общину в реализацию целей разведки Китая и коммунистической партии».

Замечен также растущий интерес китайской общины к политике и выборам в Эстонии: «Китайская государственная пропаганда находится в Эстонии в несколько особой ситуации, если сравнивать с другими странами Балтии и Скандинавии. А именно, Китай не достиг своих целей по продвижению пропаганды на нашем медийном ландшафте, поскольку большинство эстонских изданий не согласны публиковать официальные позиции китайского посольства». В КаПо добавили, что именно поэтому Посольство КНДР нашло новую возможность для распространения государственной пропаганды.

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