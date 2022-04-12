Ежегодник КаПо ⟩ Коммунистическая партия Китая проявляет интерес к выборам в Эстонии

По словам представителей КаПо, с точки зрения разведки это особенно важно, поскольку Covid-19 ограничил обычное передвижение китайских разведчиков: «Мы видели, как сильно изменилась китайская государственная пропаганда в Эстонии и более прежнего пытаются вовлекать местную китайскую общину в реализацию целей разведки Китая и коммунистической партии».

Замечен также растущий интерес китайской общины к политике и выборам в Эстонии: «Китайская государственная пропаганда находится в Эстонии в несколько особой ситуации, если сравнивать с другими странами Балтии и Скандинавии. А именно, Китай не достиг своих целей по продвижению пропаганды на нашем медийном ландшафте, поскольку большинство эстонских изданий не согласны публиковать официальные позиции китайского посольства». В КаПо добавили, что именно поэтому Посольство КНДР нашло новую возможность для распространения государственной пропаганды.