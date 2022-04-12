Российского гонщика выгнали из шведской команды после нацистского поздравления на подиуме

Однако контракт расторгли только после того, как в сети разразился скандал из-за поступка россиянина. Напомним, в воскресенье, 10 апреля, во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу в португальском Портимау Артем Северюхин решил показать нацистское приветствие.

Мать спортсмена попыталась оправдать поступок сына тем, что он послал сердце ей и его команде: