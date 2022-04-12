Российский гонщик Артем Северюхин остался без команды после того, как позволил себе нацистское поздравление на подиуме на церемонии награждения, пишет Sport24tv. Шведская команда разорвала с ним контракт.
Российского гонщика выгнали из шведской команды после нацистского поздравления на подиуме
Российского гонщика выгнали из шведской команды после нацистского поздравления на подиуме
Однако контракт расторгли только после того, как в сети разразился скандал из-за поступка россиянина. Напомним, в воскресенье, 10 апреля, во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу в португальском Портимау Артем Северюхин решил показать нацистское приветствие.
Мать спортсмена попыталась оправдать поступок сына тем, что он послал сердце ей и его команде:
«Люди видят то, что хотят видеть, слышат то, что хотят слышать, верят в то, во что хотят верить, и отказываются верить в то, что им не нравится. Он послал сердца команде и мне», - написала мама Северюхина.