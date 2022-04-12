Крупнейший центр для беженцев в Европе принимает людей, спасающихся от войны в Украине, в помещениях пяти выставочных залов в Варшаве, столице Польши. Кристо Кальювеэ, один из руководителей Пярнуского творческого городка (Pärnu loovlinnak), за полторы недели, что пока проработал там волонтером, испытал массу эмоций и услышал разные истории, пишет Postimees.
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ФОТО ⟩ Крупнейший в Европе центр для беженцев: беспокойство, быстрое реагирование и счастливые встречи
Крупнейший в Европе центр для беженцев: беспокойство, быстрое реагирование и счастливые встречи
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