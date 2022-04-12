ФОТО ⟩ Крупнейший в Европе центр для беженцев: беспокойство, быстрое реагирование и счастливые встречи

Он понимает, что у многих нет опыта войны или ее близости. «Если попытаться представить, что в какой-то момент твоих детей, мать или бабушку продадут на границе в рабство или еще куда-нибудь, сделают объектом секс-торговли... Может, тогда и пришло бы понимание, почему людей нужно перевозить безопасно», – рассуждает Кальювеэ.