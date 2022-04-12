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ФОТО ⟩ Крупнейший в Европе центр для беженцев: беспокойство, быстрое реагирование и счастливые встречи

Кристо Ниглас
Крупнейший в Европе центр для беженцев: беспокойство, быстрое реагирование и счастливые встречи
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Люди, приехавшие в центр для украинских беженцев в Варшаве, во множестве инфопунктов выбирали свое будущее.
Люди, приехавшие в центр для украинских беженцев в Варшаве, во множестве инфопунктов выбирали свое будущее. Фото: Kristo Kaljuvee

​Крупнейший центр для беженцев в Европе принимает людей, спасающихся от войны в Украине, в помещениях пяти выставочных залов в Варшаве, столице Польши. Кристо Кальювеэ, один из руководителей Пярнуского творческого городка (Pärnu loovlinnak), за полторы недели, что пока проработал там волонтером, испытал массу эмоций и услышал разные истории, пишет Postimees.

Он понимает, что у многих нет опыта войны или ее близости. «Если попытаться представить, что в какой-то момент твоих детей, мать или бабушку продадут на границе в рабство или еще куда-нибудь, сделают объектом секс-торговли... Может, тогда и пришло бы понимание, почему людей нужно перевозить безопасно», – рассуждает Кальювеэ.

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