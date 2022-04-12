Во вторник, 12 апреля перед посольством Венгрии в Таллинне прошла акция, целью которой было привлечь внимание Венгрии к жертвам войны в Украине.
Теперь в противогазах и у посольства Венгрии: второй день в Таллинне проходят зрелищные акции
Участники акции встали перед посольством в противогазах, чтобы побудить Венгрию отказаться от российских газа и нефти. По мнению участников акции, Венгрия недостаточно показывает, что она против агрессии РФ в Украине.
Подобная акция прошла в понедельник, 11 апреля перед посольством Германии в Таллинне. Люди легли на землю с завязанными руками и мусорными пакетами на головах, чтобы продемонстрировать убитых в Украине мирных жителей. Гражданские активисты пытались привлечь внимание к крайне пассивной позиции Германии по отказу от российского газа и нефти и недостаточной поддержке Украины.
Одна из организаторов акции Лийс Линдмаа заявила, что таким образом была предпринята попытка привлечь внимание к погибшим мирным жителям Украины. «Мусорные мешки имеют прямое отношение к Буче», — сказала она.