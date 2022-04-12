Много фото! ⟩ Как накрыть стол на Пасху и сделать украшения стола своими руками

«Для создания настроения сервируйте стол более празднично, чем для обычного завтрака или обеда. Добавьте украшений, достаньте тарелки, которыми вы не пользуетесь часто, или комбинируйте разные наборы посуды. Только потом смотрите, нужно ли что-то еще покупать», — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

Фото: Ikea

Затем подумайте о раскладке еды — будете ли вы подавать еду на обеденный стол или использовать отдельный столик для сервировки. Модно оставлять весь обеденный стол украшенным, а еду ставить либо на кухонный островок, либо на сервировочную тележку.

Когда дело доходит до украшений, подумайте в первую очередь о том, какое чувство и настроение вы хотите создать — романтическое в пастельных весенних тонах, смелое и эклектичное или более вдохновленное природой? А может, вы вообще не хотите добавлять пасхальные украшения?

Весенняя романтика

Фото: Ikea

Весенняя цветовая гамма включает светлые и свежие пастельные тона, напоминающие о свежем весеннем воздухе и плывущих облаках. Это также может стать источником вдохновения для пасхального стола, особенно подходящего для современного, светлого дома с тонами светлого дерева.

Фото: Ikea

«Чтобы создать романтический весенний стол, начните с трех сочетающихся цветов: розового, белого и зеленого. Эти цвета создают плавный и гармоничный образ. Посуда, скатерти и салфетки могут быть одного цвета. Если посуда и скатерть светлые, оживите общий вид пастельными аксессуарами - фонариками или салфетками. Также можно поставить на стол живые цветы подходящего оттенка», — говорит дизайнер.

Если вы хотите использовать традиционные пасхальные украшения для стола, то можете сделать их сами, например, из салфеток. Сложите салфетки так, чтобы они образовали заячьи ушки. Также можно использовать посуду в форме яйца. «Украшая пасхальный стол, не нужно бояться использовать посуду разнообразных форм. Не всегда нужно использовать один набор посуды для создания праздничной и вдохновляющей обстановки – сочетание разных может создать эксклюзивный образ», — объясняет Кастро.

Изысканная эклектика

Фото: Ikea

Тем, кто ищет необычный дизайн стола, дизайнер интерьера рекомендует попробовать новые формы и цвета. Этот стиль хорошо подходит для домов в эклектичном стиле с большим количеством ярких и контрастных оттенков в интерьере.

«Создайте резкий цветовой контраст! Например, выберите узорчатую скатерть, и пусть она будет в центре внимания. Используйте металлическую посуду. Важно придерживаться одной доминирующей формы – если скатерть круглая, сочетайте ее с круглой посудой. Однако имейте в виду: если вы выбираете яркие цвета и характерные узоры, остальные украшения должны быть довольно скромными. В противном случае праздничный стол может превратиться в не очень приятное скопление разномастных предметов», — отметил дизайнер.

Вдохновение от природы

Фото: Ikea

Для тех, кто предпочитает все естественное, сама природа может стать источником вдохновения. Играйте со старой посудой, натуральными материалами и живыми растениями.

«Наиболее важные элементы здесь взяты из природы, то есть ветки, цветы, мох, травы и т. д. Для этого стиля хорошо подходят льняные или хлопчатобумажные скатерти или салфетки», — сказал Кастро.

Фото: Ikea

По мнению дизайнера интерьеров, к такому столу подойдет декоративная посуда. Например, тарелки ручной работы. Они также сами по себе служат украшением, поэтому нет необходимости добавлять много других деталей. Некоторых зеленых акцентов более чем достаточно.

«В центре такого стола может быть практичный предмет, например, деревянный поднос. Натуральное дерево добавляет тепла и является отличным местом для зелени и пасхальных яиц», – советует дизайнер.

Вспышка творчества

Фото: Ikea

Пасха – это прежде всего праздник пробуждения природы и воссоединения семьи. Так что вам не нужно беспокоиться, если вы не можете купить новую посуду или украшения. Существующие предметы также можно использовать для создания очень оригинального украшения стола.

«Сочетание существующих или сделанных вручную вещей с недавно купленными предметами создает уникальный интерьер. Если гостям дают тарелки, то используйте разные – так стол выглядит игриво. Используйте салфетки и украшения в соответствии с различными требованиями, чтобы поддерживать постоянную линию. Вместо того чтобы покупать новые салфетки, вы также можете самостоятельно сшить их из старых штор или скатертей.

Фото: Ikea