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Что делать, если в доме пропадет газ? Лайфхаки от Спасательного департамента

rus.postimees.ee
Что делать, если в доме пропадет газ? Лайфхаки от Спасательного департамента
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Газовая плита. Иллюстративное фото.
Газовая плита. Иллюстративное фото. Фото: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

На фоне желания Эстонии и других стран отказаться от российского газа не лишним было бы задуматься, а что делать в быту, если однажды по техническим или иным причинам подача газа в жилые дома временно прекратится. 

Важно помнить, что энергоснабжение может пропасть не только как следствие международной политики, но и банально вследствие природных явлений.

В Спасательном департаменте объясняют, что, если газа не будет в течение семи дней, то следует подумать об альтернативных вариантах — погостить у близких или друзей и купить газовую горелку и баллон к ней. Если вы живете в частном доме, то еду можно готовить на огне на улице.

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