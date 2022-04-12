На фоне желания Эстонии и других стран отказаться от российского газа не лишним было бы задуматься, а что делать в быту, если однажды по техническим или иным причинам подача газа в жилые дома временно прекратится.
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Что делать, если в доме пропадет газ? Лайфхаки от Спасательного департамента
Что делать, если в доме пропадет газ? Лайфхаки от Спасательного департамента
Важно помнить, что энергоснабжение может пропасть не только как следствие международной политики, но и банально вследствие природных явлений.
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