Что делать, если в доме пропадет газ? Лайфхаки от Спасательного департамента

Важно помнить, что энергоснабжение может пропасть не только как следствие международной политики, но и банально вследствие природных явлений.

В Спасательном департаменте объясняют, что, если газа не будет в течение семи дней, то следует подумать об альтернативных вариантах — погостить у близких или друзей и купить газовую горелку и баллон к ней. Если вы живете в частном доме, то еду можно готовить на огне на улице.