Только взгляните ⟩ Эстонский актер ищет для своего хутора нового заботливого хозяина

Дом построен в 1930 году, окна и крыша заменены в 2000 году. В 2020 году выполнен ремонт фасада: установлена ​​новая деревянная обшивка. Капитальный ремонт внутренних помещений был произведен в последние два-три года.

Фото: KV.EE

В доме площадью 155 м2 хорошая планировка: сени, туалет, санузел, парилка, коридор, кладовая, кухня, гостиная и три спальни. К дому пристроена терраса, на которую можно попасть из гостиной. Тепло и уют создаются хорошо работающей печью, полами с электроподогревом в туалете и санузле. В парилке установлена электрокаменка.

Фото: KV.EE

Помимо дома на участке расположены подсобное строение, садовый домик и погреб. Садовый домик, построенный в 2000 году, пока не подключен к техническим системам. По словам собственника, подсобное строение стоит на низком фундаменте, полы в нем бетонные, само сооружение деревянное под жестяной крышей. В подсобном строении площадью 193 м2 расположены сараи, кладовки и гараж с ямой.

Фото: KV.EE