Константина Райкина уволили из Театральной школы Константина Райкина

«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения», сказано в заявлении студсовета.

Константин Райкин сказал изданию «Подъем», что вместе с юристом намерен оспорить решение. «Он (ректор Полянкин, прим.ред.) убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему все равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам, как некую недвижимость», — заявил Райкин. Он добавил, что ректор два года не появлялся в вузе, а «руководил только бумажками, запретами и приказами».