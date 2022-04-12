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Константина Райкина уволили из Театральной школы Константина Райкина

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Константина Райкина уволили из Театральной школы Константина Райкина
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Константин Райкин в Таллинне.
Константин Райкин в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя вуза. Как пишет журнал «Театр», об этом говорится в заявлении студенческого совета театральной школы.

С должности Константина Райкина сняли 12 апреля.

«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения», сказано в заявлении студсовета.

Константин Райкин сказал изданию «Подъем», что вместе с юристом намерен оспорить решение. «Он (ректор Полянкин, прим.ред.) убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему все равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам, как некую недвижимость», — заявил Райкин. Он добавил, что ректор два года не появлялся в вузе, а «руководил только бумажками, запретами и приказами».

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