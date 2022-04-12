"Выращивали поросль неонацизма". Главное из выступления Путина на космодроме Восточный

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по случаю Дня космонавтики встретились в Амурской области на космодроме Восточный. Одной из главных тем стала война в Украине.

Выступление Путина во вторник по случаю Дня космонавтики больше всего напоминало аналогичное мероприятие, проведенное российским президентом в преддверии 8 марта. Тогда Путин встречался с сотрудницами лётного состава российских авиакомпаний и посвятил значительную часть времени объяснению причин для вторжения в Украину. Кроме того, тогда на фоне закрытия неба Европой для российских авиакомпаний, президент пообещал помощь отрасли.

В этот раз процедура тоже была соблюдена: Путин еще раз заявил о причинах вторжения в Украину, а затем перешел к санкциям, которые по его словам, не помешают развивать ракетно-космическую программу.

"То, что мы делаем, - помогаем людям, спасаем людей, с одной стороны, а с другой стороны — мы просто предпринимаем меры обеспечения безопасности самой России. Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильное решение", - заявил Путин в этот раз, на встрече с работниками космодрома Восточный.

По его словам, у "спецоперации" в Украине "абсолютно понятные и благородные" цели - это помощь людям в Донбассе.

"Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма, - добавил президент. - Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки".

Говоря о санкциях Запада из-за войны в Украине, Путин заявил, что Россия не собирается изолироваться от мира, это невозможно для такой огромной страны.

Доказывая, что ограничительные меры не помешают развитию ракетно-космической отрасли, он привел в пример полет в космос Юрия Гагарина: "[Мы] в условиях полной изоляции технологической добились таких успехов грандиозных. [...] Ну неужели сегодняшняя Россия с продвинутыми технологиями не сможет дальше развивать нашу космическую программу?"

Путин перечислил былые успехи советской космонавтики и сообщил, что Россия возобновит свою лунную программу. Речь идет о запуске автоматической станции "Луна-25", который, по словам российского президента, должен состояться в III квартале этого года.

- Успеем? - обратился он к главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.

- Должны, - ответил тот.

Запуск "Луны-25" изначально планировался на октябрь 2021 года, но был отложен, а потом в космическом аппарате обнаружили неисправность. Следующая попытка была намечена на май 2022 года, но как следует из слов Путина, сроки запуска снова сдвигаются.