Фото ⟩ Не рассчитал высоту груза: в Тарту грузовик сшиб столб и стал причиной пробок

Грузовик с сельскохозяйственной техникой направлялся в Тартуский выставочный центр, где на следующей неделе стартует Сельскохозяйственная ярмарка. Однако водитель не учел, что его груз превышает высоту железнодорожного тоннеля Вакзали.

К счастью, грузовик не успел въехать в туннель и причинить еще больше разрушений, поскольку был остановлен столбом ограничения высоты (четыре метра). Повреждения получил в итоге только столб.