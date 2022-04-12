Во вторник, 12 апреля после двух часов дня в Тарту на улице Рийа произошло ДТП: водитель грузовика, перевозившего сельхозтехнику, не учел высоту груза и на перекрестке Рийя-Вакзали врезался в столб со знаком ограничения высоты, пишет Tartu Postimees.
Фото ⟩ Не рассчитал высоту груза: в Тарту грузовик сшиб столб и стал причиной пробок
Не рассчитал высоту груза: в Тарту грузовик сшиб столб и стал причиной пробок
Грузовик с сельскохозяйственной техникой направлялся в Тартуский выставочный центр, где на следующей неделе стартует Сельскохозяйственная ярмарка. Однако водитель не учел, что его груз превышает высоту железнодорожного тоннеля Вакзали.
К счастью, грузовик не успел въехать в туннель и причинить еще больше разрушений, поскольку был остановлен столбом ограничения высоты (четыре метра). Повреждения получил в итоге только столб.
В ДТП никто не пострадал, полиция убедилась, что водитель был трезв и имел права соответствующей категории. Однако из-за ДТП движение по улице Рийа закрыли, что привело к пробкам.
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