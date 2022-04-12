Вход в исторический бастион в центре Таллинна может обрушиться из-за деревьев

Речь идет о части бастиона Скооне, которая в 1930-х годах была отрезана от остальной части бастиона строительством Раннамяэ-теэ. Сегодня от нее сохранились помещения, вход в которые находится прямо через дорогу от Толстой Маргариты, в конце улицы Лай.