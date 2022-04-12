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Вход в исторический бастион в центре Таллинна может обрушиться из-за деревьев

Уве Гнадентайх
Вход в исторический бастион в центре Таллинна может обрушиться из-за деревьев
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Väheütleva välimusega uks on tegelikult sissepääs 300 aasta vanusesse bastionikäiku.
Väheütleva välimusega uks on tegelikult sissepääs 300 aasta vanusesse bastionikäiku. Фото: Sander Ilvest

Участок прохода бастиона Скооне, расположенного на окраине Старого Таллинна, может рухнуть, так как большие деревья, растущие на нем и рядом с ним, повреждают стены, которым несколько сотен лет, пишет Postimees.

Речь идет о части бастиона Скооне, которая в 1930-х годах была отрезана от остальной части бастиона строительством Раннамяэ-теэ. Сегодня от нее сохранились помещения, вход в которые находится прямо через дорогу от Толстой Маргариты, в конце улицы Лай.

Где-то в 2015 году нашелся даже один желающий построить там кафе. Он уже успел заказать проект, но тут снова наступил кризис, и проект не получил разрешения на строительство.

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