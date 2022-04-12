Дисквалифицированная за допинг теннисистка Елизавета Демина заявила, что начала принимать милдронат по совету тренера Алексея Рожнова за два месяца до международного турнира.
Теннисистка Елизавета Демина сказала, что принимала допинг по совету тренера
20-летняя спортсменка в январе была признана виновной в применении запрещенного вещества. Срок дисквалификации Деминой составляет три года.
«Тренер давал много советов. Все знали, что от него выходит много хороших игроков. За месяца два до турнира в Казани он сказал мне, что нужно купить милдронат, уверял, что его пьют все профессиональные спортсмены и у них ничего не показывается. А если будет какая-то проверка, то нужно выпить бокал шампанского, и все будет хорошо, цитирует ряд российских СМИ «Матч ТВ». - Начала пить милдронат, тренер сказал — эти таблетки выводятся из организма за две недели. Я не стала проверять, была уверена в его словах, не думала, что мне могут посоветовать плохого. Пила дней десять, по его просьбе взяла большую дозу, чтобы быстрее подействовало».
Рожнов опроверг слова спортсменки о том, что просил ее принимать запрещенное вещество.
«Когда разбирательства все пошли, товарищ адвокат сказал, что единственный способ, чтобы сократить срок наказания, — согласиться, что тренер дал. Как он сказал, так и сделали. Я ей ничего не предлагал. Зачем это нужно? Милдронат ей назначил врач в 2019 году. У нее даже справка имеется об этом. Она пропивала», — отметил Рожнов.