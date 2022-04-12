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Ежегодник КаПо ⟩ КаПо: в Эстонии нет ни одной антигосударственной вооруженной организации

rus.postimees.ee
КаПо: в Эстонии нет ни одной антигосударственной вооруженной организации
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У членов действующих в Эстонии стрелковых клубов есть право хранить дома оружие и до 5000 патронов.
У членов действующих в Эстонии стрелковых клубов есть право хранить дома оружие и до 5000 патронов. Фото: Ekraanitõmmis videost

В новом ежегоднике Полиции безопасности отмечается, что в Эстонии нет ни одного антигосударственного вооруженного объединения, но КаПо и полиция усилили надзор за стрелковыми клубами, которые занимаются стрелковым спортом и охотой.

Оружие является источником повышенной опасности и законом введены строгие требования для получения разрешения на его обладание, а также обстоятельства исключающие получение нескольких разрешений: «В своем решении Государственный суд пришел к выводу, что у всех постоянно проживающих в Эстонии людей должно быть равное право на получение разрешения на оружие».

«Полиция безопасности и раньше утверждала, что в Эстонии нет ни одной вооруженной организации, которая действовала бы против страны», - подчеркнули в Полиции безопасности.

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