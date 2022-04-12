Ежегодник КаПо ⟩ КаПо: в Эстонии нет ни одной антигосударственной вооруженной организации

Оружие является источником повышенной опасности и законом введены строгие требования для получения разрешения на его обладание, а также обстоятельства исключающие получение нескольких разрешений: «В своем решении Государственный суд пришел к выводу, что у всех постоянно проживающих в Эстонии людей должно быть равное право на получение разрешения на оружие».