Началась регистрация в летние футбольные лагеря

Принять участие в летних лагерях приглашаются мальчики и девочки, рожденные в период с 2010 по 2015 гг. В некоторых лагерях могут принимать участие мальчики 2011-2015 гг. рождения. Предыдущий опыт игры в футбол не имеет значения.

Плата за участие составляет 100 евро, в стоимость входят бутылка воды, фрукты, горячий обед (за исключением последнего дня), футболка с именем участника, шорты и носки от фирмы Nike и разные сувениры.

Если родитель хочет зарегистрировать ребенка не только на июньскую, но и на августовскую смену, вторая обойдется в 85 евро и для того, чтобы зарегистрироваться на августовское мероприятие нужно использовать линк на льготу, который будет находиться в письме-подтверждении июньского лагеря.

Цель летних лагерей – привлечь больше молодежи в спорт и футбол, укрепляя тем самым здоровье детей, развить их духовную и физическую форму. Во всех лагерях тренерами будут отобранные ЭФС и обученные молодежные тренеры, чья цель – дать качественные тренировки, которые будут приносить детям радость.

Больше информации можно найти на домашнгей странице ЭФС. Все клубы и организации, которые хотят в этом году организовать лагеря совместно с ЭФС, смогут подать ходатайство до 21 апреля по адресу: suvelaager@jalgpall.ee.