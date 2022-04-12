ЕЖЕГОДНИК КАПО ⟩ Кремлевская пропаганда рядится под правозащиту и гуманитарную помощь

«На фоне того, что происходит в Украине, примечательно, что деятели кремлевской пропаганды являются одними из самых крупных нарушителей прав человека в Эстонии. Так, в декабре 2021 года глава Фонда защиты и поддержки российских соотечественников, проживающих за рубежом, Александр Удальцов заявил, что больше всего обращений и жалоб на нарушения прав русскоязычных жителей в Фонд поступает из Эстонии, отмечается в Ежегоднике.

«При этом Фонд занимается преимущественно политическими делами, приводя такие примеры, как закрытие русскоязычной Кейлаской основной школы (которая фактически была постепенно объединена с Кейлаской школой), а также дело Сергея Середенко», – говорится в издании. Однако в обоих случаях Фонд пообещал финансовую поддержку судебного разбирательства. При этом требование Кремля к активистам – это широкое освещение тем в СМИ и представление их в международные организации – ООН, ОБСЕ, ФСЕН (Федералистский союз европейских национальных меньшинств), – утверждает КаПо.

По данным Полиции безопасности, «гуманитарная миссия» Кремля, по-видимому, преследует как минимум две цели: отвлечение внимания от вопросов прав человека России и репутационного аспекта ее агрессивной внешней политики, а также желание нарушить единство Запада и Евросоюза, в том числе в сфере внешней и санкционной политики.

«То, что Россия называет международной борьбой за права человека, в действительности является просто обвинением других стран в нарушении прав русскоязычного населения, что в случае с Украиной привело к военной агрессии», – заявили в Полиции безопасности.

Это не значит, что те, кто годами добросовестно работал на влияние Кремля, будут выброшены за борт. Их по-прежнему будут держать рядом на поводке. КаПо

По утверждению КаПо, у пособников Кремля есть универсальные инструменты – например, бывшая активистка за права владельцев оружия Мария Бутина, арестованная в США в 2018 году и отбывшая тюремный срок за деятельность в качестве незарегистрированного иностранного агента, пытается быть адвокатом.

«Ее проекты – это в первую очередь пропагандистская деятельность, например, сотрудничество с сетью Russia Today, по содействию влияния на международные СМИ и организации в интересах России. Кремль пытается донести до русскоязычной аудитории, что санкции введены не против коррумпированного режима, а против всего российского народа», – описывает КаПо. В рамках этого заблуждения, по словам КаПо, Кремль видит ухудшение правового положения русскоязычных людей, проживающих за границей.

«Поскольку одной из причин санкций является незаконная аннексия Крыма, Кремль под эгидой Ливадийского форума целенаправленно проводит там международные встречи. В 2021 году, в числе прочего, состоялась встреча по защите прав граждан Российской Федерации и соотечественников Российской Федерации в новых геополитических условиях», – разъясняет Полиция безопасности.