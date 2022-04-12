Как минимум каждый третий житель Эстонии сделал пожертвование в поддержку Украины

В связи с гуманитарным кризисом и резким ростом потребности в помощи в Украине в Министерстве иностранных дел работает штаб гуманитарной помощи. «Более месяца штаб гуманитарной помощи Украине вместе с государственными учреждениями, предприятиями и НКО Эстонии помогал координировать несколько крупных поставок гуманитарной помощи в ответ на запросы Украины о помощи в сферах продовольственной помощи, временного жилья и медицинского обслуживания. При необходимости штаб также помогал с транспортом», - сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

Министр иностранных дел отметила, что к настоящему времени каждый третий житель Эстонии сделал пожертвование в поддержку Украины, что составляет более 13 миллионов евро общей суммы различных пожертвований. «Эстония является одной из стран, которые помогают Украине активнее всего: наш общий вклад в сфере обороны и гуманитарной помощи на данный момент составляет 235 миллионов евро. Кроме того, по соотношению населения Эстонии, мы находимся на четвертом месте среди стран ЕС по принятию украинских беженцев», — добавила министр.

Лийметс подчеркнула, что из-за войны России в Украине, продовольственная помощь – одна из главных потребностей жителей Украины. Министерство иностранных дел организовало продовольственную помощь на сумму 250 000 евро. Вместе с частными донорами Эстония выделила на продовольственную помощь в общей сложности более пяти миллионов евро. Министр иностранных дел добавила, что за выходные в Чернигов было отправлено сотни продуктов питания, в том числе несколько партий эстонского картофеля, рыбных консервов, овсяных хлопьев и детского питания. Сейчас также готовятся следующие поставки продовольственной помощи во Львов и Чернигов.

«Другой важной сферой, которую Эстония поддерживает через гуманитарную помощь, является здравоохранение. Эстония в сотрудничестве с частным сектором уже выделила более четырех миллионов евро», — сказала министр, добавив, что Министерство иностранных дел отправляет медицинскую помощь на сумму более 150 000 евро, например, средства для обработки ран и сумок с первой помощью. В сотрудничестве с Chemi-Pharm и Государственным центром оборонных инвестиций в Львовскую областную больницу поступили необходимые дезинфицирующие средства для мытья рук, поверхностей и оборудования, предназначенные как для больниц, так и простых граждан. Готовятся еще несколько отправок с различными медицинскими средствами и аппаратурой для помощи Украине.

Министерство иностранных дел направило в Украину более 5 000 одеял, подушек и матрасов.