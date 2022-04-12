«Реал» хочет снизить Модричу зарплату, игрок просит 12,5 млн евро в год

В процессе переговоров стороны столкнулись с незначительным расхождением по финансовым требованиям. В прошлом сезоне Модрич сократил зарплату на 10% (с 12,5 млн евро до 11,25 млн евро в год после налогов), чтобы помочь клубу справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Сейчас агенты хавбека хотят, чтобы «Реал» вернул Луке зарплату на допандемийный уровень или хотя бы оставил ее такой, как сейчас. «Реал» же хочет дальнейшнего понижения зарплаты.

Несмотря на это, стороны намерены продолжать переговоры и хотят сделать все, чтобы Модрич провел в «Реал» как минимум еще один сезон.