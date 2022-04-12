Путин назвал провокацией и фейком сообщения о событиях в Буче

Он напомнил, что информация американской стороны о наличии химического оружия, которая стала поводом для вторжения американских войск в Ирак, оказалась фейком. «Такой же фейк и в Буче», - сказал он.

По словам Путина, белорусский президент Александр Лукашенко передал ему документы о случившемся, передает «Интерфакс».

«Эти документы переданы в ФСБ - как, кто - у них есть соответствующие перехваты, - на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации», - сказал Путин.

«Это как в Буче, все кричат. Надо было ввести очередной пакет (санкций). Мы сегодня обсуждали подробно эту их спецоперацию психологическую, которую провели англичане», - заявил ранее на этой же пресс-конференции Лукашенко.