Президент Владимир Путин на пресс-конференции в Амурской области назвал фейком сообщения о гибели гражданских лиц в Буче от рук российских военнослужащих.
Путин назвал провокацией и фейком сообщения о событиях в Буче
Он напомнил, что информация американской стороны о наличии химического оружия, которая стала поводом для вторжения американских войск в Ирак, оказалась фейком. «Такой же фейк и в Буче», - сказал он.
По словам Путина, белорусский президент Александр Лукашенко передал ему документы о случившемся, передает «Интерфакс».
«Эти документы переданы в ФСБ - как, кто - у них есть соответствующие перехваты, - на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации», - сказал Путин.
«Это как в Буче, все кричат. Надо было ввести очередной пакет (санкций). Мы сегодня обсуждали подробно эту их спецоперацию психологическую, которую провели англичане», - заявил ранее на этой же пресс-конференции Лукашенко.
«Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки автомобилей, на которых приехали в Бучу и как это делали, ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь. Вместе с российскими друзьями мы полностью с первого до последнего часа раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада», - заверил белорусский лидер.