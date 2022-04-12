Украинские военные подозревают Россию в химатаке в Мариуполе, эксперты призывают относиться к этому осторожно. Что известно

США и Великобритания выразили серьезную озабоченность в связи с появившимися сообщениями о том, что российские войска могли применить в Мариуполе боевые отравляющие вещества. Эксперты призывают относиться к подобным утверждениям с осторожностью.

Информация поступила из полка "Азов", бойцы которого держат оборону на территории завода "Азовсталь" в осажденном российскими войсками городе. В полку заявили, что трое военых пострадали от воздействия отравляющего вещества, предположительно сброшенного с беспилотника, однако никаких детальных подтверждений этому не привели.

Тем не менее, в Пентагоне заявили, что потенциальное применение боевых отравляющих веществ вызывает глубокую озабоченность, а министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подчеркнула, что этот инцидент уже тщательно расследуется.

Ранее Запад уже предупреждал, что если Россия решит применить боевые отравляющие вещества, это приведет к опасной эскалации конфликта, и против России будут приняты новые жесткие меры.

От угроз к делу?

"Азовсталь" Фото: Reuters

Инцидент произошел в понедельник вечером, когда по заявлению украинских военных, российские войска сбросили с беспилотника над территорией завода "Азовсталь" неизвестное отравляющее вещество, после чего у нескольких военных появились проблемы с дыханием, появилась резь в глазах, головокружение, и стали отказывать ноги.

Это предположительно произошло вскоре после того, как представитель самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин в своем обращении, которое транслировалось по российскому телевидению, призвал Россию направить в осажденный город химвойска, чтобы "выкурить оттуда кротов". Так он отозвался об украинских военных, которые прордолжают удерживать территорию завода "Азовсталь".

Как говорится в заявлении командования полка "Азов", "пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в городе Мариуполь находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие".

Как заявила в свою очередь замглавы минобороны Украины Анна Маляр, власти проверяют информацию о возможном применении химоружия российскими войсками в осажденном Мариуполе.

"По состоянию на сейчас, мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что это. Однако, по предварительным данным, могу говорить, что есть предположение, что это фосфорные боеприпасы возможно были. Но окончательная официальная информация будет позже" , - сказала Маляр.

Выступая в понедельник вечером, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что любое применение химоружия станет новым уровнем террора в отношении Украины и вновь призвал Запад предоставить Украине оружие, необходимое для защиты страны от агрессии.

Что это могло быть: мнение военного эксперта