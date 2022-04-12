Крафтовая пивоварня попала под подозрение: "эстонское пиво" могло быть произведено в Литве

В пресс-релизе, отправленном в прошлую среду, Tanker пообещал инвестировать в этом году миллион евро и, запустив производство новых премиум-сортов пива, начать конкурировать с двумя крупными игроками на рынке, - Saku и A. Le Coq - чья рыночная доля сегодня составляет более 90 процентов. В то же время в сообщении подчеркивалось, что новые сорта пива будут производиться на заводе компании в Юри. В магазинах напиток даже рекламируют с пометкой « от малой пивоварни».

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Однако на донышке пивных банок можно найти заводские коды, которые аналогичны кодам, напечатанным на пиве Mõisakeldri, произведенном литовской пивоварней Kalnapilis. Завод в Калнапилисе принадлежит датской пивоварне Royal Unibrew, которая также владеет пивоварней Tanker Brewery через местный филиал Royal Unibrew Eesti OÜ.

При ближайшем рассмотрении банок также выяснилось, что если на пиве Mõisakeldri написано «Сделано в Литве», а импортером является Royal Unibrew Eesti, то в случае с Tanker Royal Unibrew была указана в качестве дистрибьютора. Информации о том, в какой стране производится напиток, нет.