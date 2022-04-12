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Влияние прихода Lidl испарилось? Цены на продукты питания за месяц изрядно выросли

Аделе Йохансон
Влияние прихода Lidl испарилось? Цены на продукты питания за месяц изрядно выросли
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Toidupood
Toidupood Фото: Kristjan Teedema

Если в марте самая дешевая продуктовая корзина в Эстонии cтоила 31 евро и 16 центов, то в апреле - уже 38 евро и 5 центов, то есть более чем на одну пятую дороже.

В марте открылись первые магазины Lidl в Эстонии, в результате чего цены на продукты на какое-то время упали, так как другие сети также старались не отставать от цен открытия Lidl.

Однако радость от этого была недолгой, и сейчас цены снова растут. Скачок цен на продукты питания заметен и по сравнению с февралем. Тогда на все рассматриваемые товары было бы потрачено 35 евро и 21 цент.

Самые дешевые продукты питания на этот раз были у Prisma, затем следуют Maxima и Lidl. В этот раз корзина вышла самой дорогой в интернет-магазине Selver - там на нее нужно было потратить более 50 евро.

Причина ценовых вилок в том, что в Selver нет дешевой гречки и молотого кофе по особенно хорошей цене. В Lidli полукилограммовую упаковку кофе можно купить меньше чем за евро, в Selver самый дешевый молотый кофе стоит почти 4 евро.

На этот раз молочные продукты были самыми дешевыми в Lidl, и на все товары там пришлось бы потратить 6 евро 63 цента. Например, масло и кефир в Lidl стоили дешевле, чем у конкурентов. В отличие от бакалеи, молочные продукты не стали дороже. В феврале самые доступные молочные продукты были в сети Prisma, и тогда на все товары приходилось тратить более 7 евро. В марте в Lidl молочные продукты можно было купить по 6 евро 30 центов.

Овощи и фрукты на этот раз были самыми дешевыми в Maxima. При сравнении магазинов сильно колебались цены на груши. Они были самыми дешевыми в магазине Grossi — 78 центов за килограмм. В Lidl килограмм груш стоил 1 евро 99 центов. Цены на помидоры и паприку также сильно различаются от магазина к магазину.

Мясо, яйца и масло были самыми дешевыми в Maxima, потому что филе бройлеров польского происхождения там дешевле эстонского мяса птицы. Всего пришлось заплатить 11 евро и 14 центов. Однако рапсовое масло было самым доступным в Prisma, а фарш — в магазине Grossi.

Цена на бакалею, хлеб и булку в этот раз была самой доступной в Lidl. Эта группа товаров стоила в общей сложности 8 евро 6 центов. Месяц назад такой же набор товара стоил в Lidl 6 евро 8 центов.

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