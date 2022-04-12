ФОТО И ВИДЕО ⟩ Глава НКО, специально прилетевшая из Украины, выступала перед полупустым залом Рийгикогу

Исполнительный директор некоммерческого объединения Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме, выступавшая сегодня перед Рийгикогу в Таллинне, начала свою речь словами: «Вчера вечером я прилетела из Украины, чтобы произнести эту речь, а зал пуст. Я знаю, что у одного из ваших коллег по Рийгикогу день рождения. Я искренне надеюсь, что на данный момент не едят торт по кабинетам».