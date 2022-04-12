Исполнительный директор некоммерческого объединения Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме, выступавшая сегодня перед Рийгикогу в Таллинне, начала свою речь словами: «Вчера вечером я прилетела из Украины, чтобы произнести эту речь, а зал пуст. Я знаю, что у одного из ваших коллег по Рийгикогу день рождения. Я искренне надеюсь, что на данный момент не едят торт по кабинетам».
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Глава НКО, специально прилетевшая из Украины, выступала перед полупустым залом Рийгикогу
Глава НКО, специально прилетевшая из Украины, выступала перед полупустым залом Рийгикогу
После речи Лехтме задавший вопрос Андрес Метсоя («Отечество») извинился перед женщиной от имени других депутатов.
«Простите тех членов Рийгикогу, которые на самом деле слушают вас и нас, возможно, по телевидению. Так легче смотреть правде в глаза, гораздо труднее спрашивать», — сказал Метсоя.
Однако после заседания Марко Шорин (Центристская партия) пояснил, что некоторые члены Рийгикогу слушали выступление Лехтме в своих кабинетах, и позже это было объяснено выступающей.
«Я тоже был в своей комнате около 10 минут, готовил речь, которую позже произнесу от имени фракции», — сказал он.
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